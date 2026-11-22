यूपी के सभी 75 जिलों में आज शाम छह बजे ब्लैकआउट मॉकड्रिल, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी
Blackout MockDrill in UP: उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम छह बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
HighLights
सायरन बजते ही कई इलाकों की बिजली कुछ समय के लिए की जाएगी बंद
लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉकड्रिल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन में देखेंगे ब्लैकआउट मॉकड्रिल अभ्यास
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा विभाग एयर रेड ब्लैकआउट अभ्यास करेगा। यह अभ्यास युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉक ड्रिल अभ्यास को देखने शाम छह बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे।
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम छह बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सभी जिलों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद की जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी का सायरन करीब दो मिनट तक बजेगा। सायरन बजते ही कई इलाकों की बिजली कुछ समय के लिए बंद की जाएगी। युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है।
लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी। इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य और आपदा राहत टीमें हिस्सा लेंगी। करीब एक लाख सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की तैयारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य विभाग और राहत विभाग की टीमें संयुक्त अभ्यास करेंगी। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। अभ्यास के बाद ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा।