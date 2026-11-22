डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा विभाग एयर रेड ब्लैकआउट अभ्यास करेगा। यह अभ्यास युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉक ड्रिल अभ्यास को देखने शाम छह बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम छह बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सभी जिलों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद की जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी का सायरन करीब दो मिनट तक बजेगा। सायरन बजते ही कई इलाकों की बिजली कुछ समय के लिए बंद की जाएगी। युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है।