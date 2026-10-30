यूपी MLC चुनाव: गलत प्रत्याशियों का चयन या अंदरूनी कलह, अपने ही गढ़ों में कैसे हारी भाजपा, आखिर कहां हुई चूक?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव के नतीजों ने प्रदेश के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कई अहम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिली अप्रत्याशित हार ने पार्टी के रणनीतिकारों को चौंका दिया है। नतीजों के बाद अब टिकट वितरण के तरीके, स्थानीय स्तर पर उपजे असंतोष और संगठन के अंतर्कलह पर सवाल उठने लगे हैं।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने इस असंतोष को भुनाते हुए बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हालांकि, पश्चिमी यूपी में बीजेपी का दबदबा अब भी बरकरार है, लेकिन कई पारंपरिक सीटों के हाथ से फिसलने ने शीर्ष नेतृत्व की पेशानी पर बल ला दिए हैं।

आगरा से वाराणसी तक टिकटों पर उठे सवाल चुनावी नतीजों का बारीक विश्लेषण करें तो आगरा, वाराणसी और लखनऊ जैसे प्रमुख इलाकों में बीजेपी का उम्मीदवार चयन ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। कई हलकों में पार्टी नेतृत्व ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध और जमीनी फीडबैक को दरकिनार कर ऐसे चेहरों पर दांव लगाया, जिनका जनाधार कमजोर था।

बगावत से पनपी कहानी आगरा शिक्षक सीट: यहां की कहानी बगावत और गलत फैसले की मिसाल बन गई। दरअसल, सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले आकाश अग्रवाल पहले बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे। संगठन के एक खेमे के दबाव में पार्टी ने उनकी जगह हरी किशोर तिवारी को मैदान में उतार दिया। नाराज आकाश सपा में चले गए और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दे दी।

वाराणसी स्नातक सीट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की इस सीट पर हार बीजेपी के लिए सबसे असहज करने वाली रही। पार्टी ने यहां केदार नाथ सिंह पर फिर से भरोसा जताया था, जबकि वे 2020 में भी सपा के आशुतोष सिन्हा से हार चुके थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि एक हारे हुए प्रत्याशी पर दोबारा दांव क्यों लगाया गया। नतीजतन, सपा ने एक बार फिर यहां अपनी जीत दोहराई।