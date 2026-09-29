नितिन नवीन मथुरा में करेंगे चुनावी मंथन, कृष्ण जन्मभूमि से हिंदुत्व का स्वर बुलंद करने और संगठन की मजबूती पर रहेगा जोर
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3-4 अक्टूबर को मथुरा में ब्रज क्षेत्र के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इस ...और पढ़ें
HighLights
नितिन नवीन 3-4 अक्टूबर को मथुरा में चुनावी रणनीति बनाएंगे।
कृष्ण जन्मभूमि के बहाने हिंदुत्व का चुनावी स्वर बुलंद होगा।
संगठन, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी रण में उतरने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश के हर छोर तक पहुंचेंगे। अवध एवं पश्चिम क्षेत्र के बाद अब नवीन तीन से चार अक्टूबर तक मथुरा में डेरा डालकर ब्रज क्षेत्र को चुनावी मंत्र देंगे।
उनके दौरे से जहां कृष्ण जन्म स्थान के बहाने हिन्दुत्व का चुनावी स्वर और ऊंचा होगा, वहीं संगठन, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में रहेंगे। भाजपाइयों का कहना है कि अयोध्या के बाद अब हार्डकोर हिंदुत्व का राजनीतिक केंद्र मथुरा होगा।
पिछली साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चार और पांच जुलाई को लखनऊ प्रवास पर रहे। उन्होंने अवध क्षेत्र की बैठक लेने के अलावा पुराने पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके अनुभव का सम्मान करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं दाेनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की।
बैठककर तय की चुनावी रणनीति
इसके बाद नवीन 21 और 22 सितंबर को पश्चिम क्षेत्र के दौरे पर गए, जहां मेरठ में युवा संवाद एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन कर उनका मिजाज परखा। पूर्व जिला, महानगर एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचकर चुनावी तैयारियों एवं मुद्दों की जानकारी ली। अगले दिन सहारनपुर में संगठन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठककर चुनावी रणनीति तय की।
अब तीन और चार अक्टूबर को ब्रज क्षेत्र की रणनीतिक धार तेज करने के लिए मथुरा में प्रवास करेंगे। वह चिंतन शिविर में भी रहेंगे। मथुरा जहां राजनीतिक रूप से लंबे समय से चर्चा के केंद्र में है, वहीं यहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कई कार्यक्रम संचालित होते हैं।
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सात अक्टूबर को नवीन वाराणसी में वडगनर से जलकलश लेकर आने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी पर योगी मथुरा पहुंचे थे।