उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी तैयारी, अवध में आज और काशी में कल होगी विस्तारकों की बैठक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा चुनावी तार को चारों तरफ से कस रही है। प्रदेश से लेकर क्षेत्र एवं जिला स्तर पर संगठन बनाने के साथ ही अब पार्टी विस्तारकों को तैयार कर रही है।

लखनऊ में बुधवार को कानपुर-अवध क्षेत्र की बैठक होगी, जबकि 15 को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े वाराणसी में काशी एवं गोरखपुर क्षेत्र की संयुक्त बैठक कर विस्तारकों पर चर्चा करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सोमवार को गाजियाबाद में ब्रज एवं पश्चिम क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक कर रणनीति बनाया। प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों की बैठक कुल तीन केंद्रों पर संपन्न कर ली जाएगी। विस्तारक चुनाव तक विधान सभा क्षेत्रों में डेरा डालेंगे।