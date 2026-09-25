यूपी भाजपा में संगठनात्मक बदलाव, पितृपक्ष से पहले घोषित होंगी पांच मोर्चों की नई टीमें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही भाजपा जल्द ही यूपी में पांच मोर्चों की प्रदेश इकाइयों की घोषणा कर देगी। पार्टी पितृपक्ष यानी 26 सितंबर से पहले टीमें घोषित कर उन्हें होमवर्क दे देगी।

महिला, किसान, ओबीसी, अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा ने अपने-अपने मोर्चों की संभावित टीम का नाम प्रदेश नेतृत्व को दे दिया है। तीन-तीन महामंत्री, दस-दस उपाध्यक्ष एवं मंत्री बनाए जाएंगे। क्षेत्रीय संतुलन पर ज्यादा जोर देने के लिए कहा गया है।

अध्यक्षों ने विनोद तावड़े, पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह को नामों की सूची दे दी है। सेवा संकल्प अभियान में व्यस्तता एवं वडनगर-गुजरात यात्रा पर जाने की वजह से युवा मोर्चा की इकाई पितृपक्ष यानी दस अक्टूबर के बाद घोषित होगी।