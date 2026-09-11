धार्मिक मान्यता के चलते बदला BJP का प्लान, अब काशी नहीं प्रयाग का गंगाजल लेकर गुजरात जाएंगे भाजपाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्मक्षेत्र (वाराणसी) से जल लेकर 1350 किमी दूर जन्म क्षेत्र (वडनगर) में जलाभिषेक की तैयारी में जुटी भाजपा ने धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए कार्यक्रम में परिवर्तन किया है।

शास्त्रों के अनुसार मोक्षनगरी काशी का जल लेकर घर और मंदिर में नहीं रखा जाता, ऐसे में पार्टी प्रयागराज और मिर्जापुर से गंगाजल मंगवाकर 17 सितंबर को ढाई सौ बाइकों पर पांच सौ कार्यकर्ता गुजरात के वडनगर के लिए रवाना करेगी।

यूपी से दस मार्गों से होकर वडनगर जाने वाले भाजपाइयों का हर 25 किलोमीटर पर स्वागत होगा, जबकि प्रति सौ किलोमीटर पर रात्रि विश्राम एवं गांव में चौपाल की व्यवस्था होगी। पांच राज्यों से गुजरने वाली यात्रा के बहाने कार्यकर्ता भाजपा की चुनावी जमीन मजबूत भी करेंगे।

नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा एक माह तक सेवा संकल्प अभियान संचालित करेगी। इसी कड़ी में काशी से भाजयुमो के पांच सौ कार्यकर्ताओं को गंगाजल लेकर गुजरात के वडनगर में भगवान हाटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने का कार्यक्रम बना, लेकिन पंडितों ने काशी के जल से जलाभिषेक को शास्त्र विरुद्ध बताया।

अब भाजपा ने शुभ यात्रा के लिए प्रयागराज एवं मिर्जापुर से गंगाजल मंगवाकर 17 सितंबर को यात्रा निकालने का मुहूर्त रखा है। उधर, वडनगर (गुजरात) के शर्मिष्ठा तालाब से जल लेकर दस टोलियां बाबा विश्वनाथ (वाराणसी) का जलाभिषेक करने निकलेंगी। दोनों तरफ से निकली टीमें यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र होते हुए प्रतिदिन 60 से 80 स्थानों पर पहुंचेंगी। अंत में वाराणसी के गंगा घाट पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा।