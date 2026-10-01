'टूट रहा है गठबंधन', INDI अलायंस की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी पर भाजपा ने कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एसआइआर और ईवीएम को लेकर एनडीए सरकार को आक्रामक तरीके से घेरने का ऐलान करने वाला इंडी गठबंधन मतभेदों की वजह से भाजपा के निशाने पर आ गया है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेताओं ने अखिलेश यादव की इंडी गठबंधन की बैठक से दूरी बनाने पर तंज कसा है। इस बहाने भाजपा यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर उभरे अंतर्विरोध को हवा देने में जुट गई है।

इंडी गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार के विरोध में दिल्ली में 30 सितंबर को बैठक बुलाया, जहां अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई बड़े चेहरे नहीं पहुंचे। भाजपा ने अखिलेश की दूरी पर कहा कि इंडी गठबंधन टूट रहा है।