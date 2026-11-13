सपा राज में दंगाइयों के हवाले था पूरा उत्तर प्रदेश, जनता 2027 में देगी करारा जवाब: मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। प्रदेश की जनता को एनडीए पर पूरा भरोसा है। वहीं, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 2027 में सपा का राजनीतिक हश्र बहुत बुरा होगा। जबकि, विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव हर वो काम करते हैं जिससे सनातन का अपमान हो।

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य की 80 फीसदी जनता एनडीए के साथ है। वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सपा के राज में जातीय टकराव, तनाव और सांप्रदायिक हिंसा होती थी, उसे लोग भूले नहीं हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी को जनता फिर से करारा जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलित महापुरुषों के नाम पर बनी संस्थाओं और स्थलों के नाम बदले गए। दलितों की जमीनों पर सपा के गुंडों ने कब्जा किया। ‘अखिलेश का कोई झूठ नहीं चलने वाला’ नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सपा सरकार में एक विशेष धर्म के लोगों को स्कॉलरशिप दी गई और एक खास जाति के लोगों को नौकरियां बांटी गईं। रामभक्तों पर गोलियां चलाई गईं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वह अखिलेश यादव के बहकावे में नहीं आने वाली है।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई काम नहीं है। वो आलस्य का शिकार हैं। जमीन पर उतरने से डरते हैं। जबकि भाजपा के कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करते हैं। लोगों के बीच रहते हैं।