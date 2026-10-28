यूपी भाजपा ने घोषित की अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम, चार महामंत्री और 12 उपाध्यक्ष; देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश इकाई ने 43 सदस्यीय प्रदेश टीम घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी ने अपनी टीम में चार महामंत्री, 12 उपाध्यक्ष एवं 12 मंत्री बनाया है।

मुख्य टीम के 28 सदस्यों में सबसे ज्यादा दस चेहरे पश्चिम क्षेत्र के शामिल किए गए हैं। छह कार्यकर्ताओं को मीडिया सेल में जगह दी गई है। मथुरा के जहीर अब्बास जैदी, लखनऊ के जीशान खान, महराजगंज के कुरसेद अंसारी एवं हरदोई के रियाज अहमद अल्वी को महामंत्री बनाया है।