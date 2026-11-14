केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा की UP सीट से दिया इस्तीफा, MP से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। नरेन्द्र मोदी सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिन पहले ही वे मध्य प्रदेश से उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने गए थे। राज्यसभा से जारी बुलेटिन के अनुसार, सभापति ने पुरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो 14 नवंबर से प्रभावी होगा।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा सभापति ने 14 नवंबर 2026 से स्वीकार कर लिया है। हरदीप सिंह पुरी हाल ही में मध्य प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। मध्य प्रदेश की यह सीट पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पुरी 2020 में उत्तर प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। जुलाई 2021 में उन्हें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया।

हरदीप सिंह पुरी को सितंबर 2017 में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट (इंडिपेंडेंट चार्ज) के तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया था। मई 2019 में उन्हें सिविल एविएशन के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट (इंडिपेंडेंट चार्ज) और कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया था। उन्होंने जुलाई 2021 में यूनियन मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर थे। उन्होंने जुलाई 2024 में यूनियन मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और अभी वे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। 1974 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, उन्होंने जिनेवा और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया और टोक्यो और कोलंबो में भी काम किया।

हरदीप सिंह पुरी 1974 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर थे। पुरी ने लगभग 39 वर्ष के करियर में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कई अहम पदों पर काम किया। यूनाइटेड किंगडम में मिशन के डिप्टी हाई कमिश्नर और ब्राजील में भारत के एम्बेसडर के तौर पर काम करने से पहले, उन्होंने टोक्यो और कोलंबो में भारत के मिशन में काम किया। उनके पिता एक डिप्लोमैट थे जिन्होंने कई देशों में काम किया। इन देशों में इंग्लिश भाषा की पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं था, इसी कारण हरदीप पुरी दादा-दादी के साथ रहते थे और भारत के बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ते थे, जिसमें दिल्ली का द फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल भी शामिल था।