आधुनिक भारत के जिन्ना हैं अखिलेश यादव, हिंदुओं को बांटने की करते हैं राजनीति: बीजेपी

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन के पीछे अखिलेश यादव की जिन्नावादी मानसिकता है। वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता अंकुश त्रिपाठी ने सपा पर तुष्टीकरण और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 में यूपी की जनता अखिलेश यादव को करारा जवाब देगी।

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया था, उसी तरह अखिलेश यादव अब हिंदू समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। सनातन को गाली देना, लोगों को अपमानित करना और घुसपैठियों से गले मिलना ही अखिलेश यादव की पहचान है।