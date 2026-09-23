यूपी में तावड़े के साथ ये 4 सह-प्रभारी संभालेंगे चुनावी कमान, झारखंड के अनंत ओझा और प्रदीप वर्मा को भी मिली जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संगठनात्मक तार कसने में जुटी भाजपा ने सभी राज्यों के प्रभारियों की घोषणा कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को विशेष अहमियत दी गई है। 2027 विधान सभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभारी विनोद तावड़े के साथ गुजरात के जगदीश ईश्वर पटेल, राज्यसभा सांसद डा. मेधा कुलकर्णी, और झारखंड के प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी के रूप में उतारा गया है।

वहीं, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी को कर्नाटक एवं बिहार और स्मृति ईरानी को हरियाणा व छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर बड़ा संदेश दिया गया है। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश का दोबारा प्रभार दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को मध्यप्रदेश, राज्यसभा सदस्य दर्शना सिंह को हिमाचल, बुंलदशहर के सांसद एवं राष्ट्रीय मंत्री डा. भोला सिंह को हरियाणा, राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव को बिहार का सह-प्रभारी बनाकर समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।

पदाधिकारियों के साथ की बैठक भाजपा यूपी, उत्तराखंड एवं पंजाब समेत पांच राज्यों के होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्तासीन होने की कसरत कर रही है। 25 जून को प्रदेश इकाई, क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा के बाद भाजपा ने यूपी में प्रदेश प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रभारियों की घोषणा की। इसी बीच जिला प्रभारियों की नियुक्त कर दी गई। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने जहां काशी, अवध एवं गोरखपुर क्षेत्र में पदाधिकारियों के साथ बैठक की।