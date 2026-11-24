डिजिटल टीम, लखनऊ। भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का मन केवल रोजा-इफ्तारी में लगता है। लेकिन चुनावी मजबूरी के चलते उन्हें गुरुद्वारे और मंदिर जाना पड़ रहा है। वहीं, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश सरकार में सिखों की जमीनों और गुरुद्वारों पर कब्जे किए जाते थे। उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

'यूपी की जनता सपा को नकार चुकी है' प्रकाश पाल ने कहा कि अखिलेश का असली चेहरा सनातन विरोधी है। यूपी की जनता सपा को नकार चुकी है। लोग भूले नहीं है कि कैसे अखिलेश के राज में प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का शोषण हुआ। सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मचे बवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि इंडी गठबंधन भारत विरोधी है। इसका मकसद केवल देश को तोड़ना है।