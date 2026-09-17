BHU में छात्राओं का अनोखा कारनामा, जीपीएस ट्रैकर की मदद से खुद ढूंढ निकाली चोरी हुई साइकिल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू परिसर से बुधवार को चोरी हुई साइकिल छात्राओं ने खुद जीपीएस से ट्रैक करके रोहनिया बाजार की सर्विस लेन से बरामद कर ली। बीएचयू में एमए अंग्रेजी की छात्रा सायरा दत्ता ने दोपहर में अपने विभाग के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की थी।