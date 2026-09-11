यूपी को रेलवे का बड़ा तोहफा: अब ऐशबाग और कानपुर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये रहेगा पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे आठ अक्टूबर से 26 नवंबर तक बढ़नी से ऐशबाग होकर बांद्रा तक आठ फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन नंबर 05037 स्पेशल आठ अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को बढ़नी से शाम 7: 45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बादशाहनगर से रात 1:18 बजे, ऐशबाग से 2:15 बजे हाेते हुए शनिवार सुबह 6:30 बजे बांद्रा पहुंचेगी।

ट्रेन का ठहराव तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, बयाना, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर होगा। इसी तरह वापसी यात्रा में 05038 स्पेशल बांद्रा से 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को सुबह 9:30 बजे चलकर अगले दिन ऐशबाग से शाम 5: 20 बजे, बादशाहनगर से 5:57 बजे होते हुए बढ़नी रात 11: 30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में स्लीपर व जनरल श्रेणी की 16 बोगियां होंगी।