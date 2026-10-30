हर्बोकेम ग्रुप समेत बाराबंकी के कई मेंथा कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर जांच पूरी, करोड़ों की टैक्स चोरी के संकेत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मेंथा तेल कारोबार से जुड़े हर्बोकेम ग्रुप और बाराबंकी के अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की अंवेषण शाखा की छापेमारी बुधवार देर रात पूरी हो गई। सोमवार से शुरू हुई तीन दिवसीय कार्रवाई में 12 करोड़ रुपये की संभावित चोरी के संकेत मिले है।

आयकर टीमों के फतेहपुर क ब्राह्मणी टोला निवासी मेंथा कारोबारी सचिन जैन, सूरतगंज के कारोबारी गिरजा शंकर हयारण और मसौली क्षेत्र के सादामऊ निवासी मेंथा कारोबारी पप्पू वर्मा की ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय, गोदाम और आवास पर दस्तावेज खंगाले। मेंथा क्रिस्टल का उत्पादन और निर्यात करने वाली कंपनी के ठिकानों पर भी जांच की गई है।