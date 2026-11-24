डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख विनिर्माण एवं औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल एल्युमीनियम पैकेजिंग के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बाल कॉरपोरेशन मेरठ में ₹2,913 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर, बुधवार को इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। मेरठ के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) में स्थापित होने वाली इस इकाई में एल्युमीनियम बेवरेज कैन का निर्माण किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मिलेगी मजबूती बाल कॉरपोरेशन का यह निवेश उत्तर प्रदेश में वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। परियोजना के माध्यम से लगभग 298 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों, परिवहन कंपनियों और सहायक उद्योगों के लिए भी कारोबार के नए अवसर विकसित होंगे।

25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले बाजार तक आसान पहुंच मेरठ आईएमएलसी में परियोजना की रणनीतिक लोकेशन कंपनी को प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों, ग्राहकों और वितरण नेटवर्क तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के साथ उत्तर भारत के व्यापक बाजार तक पहुंच इस परियोजना की व्यावसायिक संभावनाओं को और मजबूत करेगी।