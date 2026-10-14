आयुष्मान भारत में फर्जीवाड़ा: लखनऊ और गोंडा के 21 निजी अस्पतालों पर 'साचीज' का शिकंजा, नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैशलेस इलाज के नाम पर मरीजों से वसूली और भुगतान में हेरफेर के आरोप में लखनऊ और गोंडा के 21 निजी अस्पताल जांच के घेरे में हैं। स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की टीमों ने मंगलवार को इन अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया।

जांच में मरीजों को आईसीयू में भर्ती दिखाकर अधिक भुगतान लेने, नकद वसूली और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसे मामले सामने आए। साचीज ने संबंधित अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जवाबों की समीक्षा के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि लखनऊ के चंद्रावती, दुबे जी, जीवक, काइंड, मेडलाइफ रिसर्च एंड ट्रामा सेंटर और एसआर अस्पताल की जांच की गई। मरीजों के बयान और अभिलेखों की पड़ताल में सामान्य बीमारी वाले कुछ मरीजों को आईसीयू और एचडीयू में भर्ती दिखाने के मामले सामने आए। आरोप है कि ऐसा अधिक भुगतान लेने के लिए किया गया।