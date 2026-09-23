दीपावली में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 26.5 लाख दीयों से जगमग होंगे अयोध्या के 56 घाट; रामनगरी में होगा ड्रोन-शो

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या में दीपोत्सव-2026 को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार दीपावली पर 2650101 दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल समेत 56 घाटों पर 35 हजार वालंटियर्स दीप जलाएंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को पर्यटन भवन में तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयोजन में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। राम की पैड़ी के मंच से ड्रोन लाइट शो और सरयू आरती स्थल से ग्रीन फायर शो होगा। रामकथा पार्क में इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, नेपाल और श्रीलंका समेत विभिन्न देशों के दल रामलीला प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश के करीब 1000 लोक कलाकार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से सांस्कृतिक शोभायात्रा निकालेंगे।