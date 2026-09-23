दीपावली में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 26.5 लाख दीयों से जगमग होंगे अयोध्या के 56 घाट; रामनगरी में होगा ड्रोन-शो
अयोध्या में दीपोत्सव 2026 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसमें 56 घाटों पर 26.50 लाख दीये जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है।
HighLights
26.50 लाख दीये जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य।
56 घाटों पर 35 हजार स्वयंसेवक दीप प्रज्ज्वलित करेंगे।
ड्रोन लाइट शो, ग्रीन फायर शो और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या में दीपोत्सव-2026 को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार दीपावली पर 2650101 दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल समेत 56 घाटों पर 35 हजार वालंटियर्स दीप जलाएंगे।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को पर्यटन भवन में तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयोजन में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
राम की पैड़ी के मंच से ड्रोन लाइट शो और सरयू आरती स्थल से ग्रीन फायर शो होगा। रामकथा पार्क में इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, नेपाल और श्रीलंका समेत विभिन्न देशों के दल रामलीला प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश के करीब 1000 लोक कलाकार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से सांस्कृतिक शोभायात्रा निकालेंगे।
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240 से अधिक मंदिर-मठ स्वयं दीप जलाएंगे, जबकि 25 प्रमुख चौराहों पर उद्योग-व्यापार संगठन दीप प्रज्ज्वलित करेंगे। गुप्तार घाट, बड़ी देवी काली, हनुमान गुफा, बिरला धर्मशाला, भरतकुंड और तुलसी उद्यान में लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे।
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आयोजन पर करीब 6.75 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार प्रमुख अतिथियों और राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जाएगा।