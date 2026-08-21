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गाेंडा से मुरादाबाद के बीच 3 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाई गई 'अवध महाशक्ति', लगाए गए 129 डिब्बे और 3 इंजन

By Dharmesh Awasthi Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:07 PM (IST)

पूर्वोत्तर रेलवे ने तीन मालगाड़ियों को जोड़कर 'अवध महाशक्ति' नामक अपनी पहली फ्रेट ट्रेन का सफल संचालन किया, जिसमें 129 वैगन और तीन इंजन थे।

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HighLights

  1. पूर्वोत्तर रेलवे की पहली 'अवध महाशक्ति' फ्रेट ट्रेन चली।

  2. तीन मालगाड़ियों को जोड़कर 129 वैगन के साथ संचालित।

  3. राजस्व, क्षमता बढ़ी, ईंधन और समय की बचत हुई।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तीन मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार ’अवध महाशक्ति’ नामक फ्रेट ट्रेन गुरुवार को चल पड़ी। गाेंडा से मुरादाबाद मंडल वाया सीतापुर होते हुए ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। गोंडा आरओएच डिपो द्वारा तैयार यह पूर्वाेत्तर रेलवे की पहली फ्रेट ट्रेन है। इसमें कुल 129 वैगन व तीन इंजन लगाए गए।

’अवध महाशक्ति’ फ्रेट ट्रेन गोंडा जंक्शन स्टेशन से दोपहर 01ः50 बजे रवाना की गई। इस फ्रेट ट्रेन में एक साथ 129 वैगनों के संचालन से एक ही ट्रिप में अधिक माल की ढुलाई संभव हुई। इससे रेलवे की राजस्व आय एवं परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।

तीन ट्रेनों को एक में मिलाकर चलाने से परिचालन समय, ईंधन की खपत और ट्रैक क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में माल परिवहन को अधिक सुदृढ़ व कुशल बनाने की दिशा में नई उपलब्धि हासिल की गई है।

उन्होंने कहा फ्रेट ट्रेन का सफल संचालन मंडल की बेहतर कार्यक्षमता, विभागों के बीच तालमेल और अच्छे प्रबंधन का उदाहरण है। इसका उद्देश्य माल परिवहन क्षमता को बढ़ाकर ग्राहकों को तेज एवं किफायती सेवा उपलब्ध कराना है।

यदि इन मालगाड़ियों को अलग-अलग चलाया जाता तो तीन अलग-अलग मार्ग और चालक दल की व्यवस्था करनी पड़ती। ’अवधमहाशक्ति’ के रूप में एक साथ चलने से समय की बचत होगी। साथ ही अधिक यात्री व मालगाड़ी के संचालन के लिए मार्ग भी उपलब्ध होगा। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/समन्वय डा. शिल्पी कनौजिया ने ट्रेन की जानकारी दी।

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