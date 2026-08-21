गाेंडा से मुरादाबाद के बीच 3 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाई गई 'अवध महाशक्ति', लगाए गए 129 डिब्बे और 3 इंजन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तीन मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार ’अवध महाशक्ति’ नामक फ्रेट ट्रेन गुरुवार को चल पड़ी। गाेंडा से मुरादाबाद मंडल वाया सीतापुर होते हुए ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। गोंडा आरओएच डिपो द्वारा तैयार यह पूर्वाेत्तर रेलवे की पहली फ्रेट ट्रेन है। इसमें कुल 129 वैगन व तीन इंजन लगाए गए।

’अवध महाशक्ति’ फ्रेट ट्रेन गोंडा जंक्शन स्टेशन से दोपहर 01ः50 बजे रवाना की गई। इस फ्रेट ट्रेन में एक साथ 129 वैगनों के संचालन से एक ही ट्रिप में अधिक माल की ढुलाई संभव हुई। इससे रेलवे की राजस्व आय एवं परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।

तीन ट्रेनों को एक में मिलाकर चलाने से परिचालन समय, ईंधन की खपत और ट्रैक क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में माल परिवहन को अधिक सुदृढ़ व कुशल बनाने की दिशा में नई उपलब्धि हासिल की गई है।