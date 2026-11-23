जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के गोमती नगर के विरामखंड- पांच के मकान का ताला तोड़कर अज्ञात लोगों ने घुसने की कोशिश की। मकान में लगे सीसी कैमरे के सिस्टम से भी छेड़छाड़ की। वारदात के समय मकान में कोई नहीं था। गोमती नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

विराम खंड-पांच में अमिताभ ठाकुर का मकान है। प्रथम तल पर वह पत्नी नूतन ठाकुर के साथ रहते हैं। भूतल पर घर की देखभाल करने वाला शिवकुमार पत्नी विनीता के साथ रहता है। शिवकुमार के अनुसार, अमिताभ और नूतन शहर से बाहर हैं। इसके बाद 20 नवंबर को वह भी पत्नी के साथ अपने पैतृक निवास पर चला गया।

रविवार की शाम करीब साढ़े छह बजे वह वापस लौटा, तो मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा था। मकान की दूसरी मंजिल पर जाने वाला दरवाजा भी खुला था। इससे साफ है कि अज्ञात लोगों ने मकान में घुसने और चोरी करने का प्रयास किया। शिवकुमार के अनुसार, मकान से कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ है।