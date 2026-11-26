डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना को नहीं समझ पाए हैं। ओवैसी की राजनीति धर्म और चंद्रशेखर की राजनीति जाति पर आधारित है। जबकि मोदी-योगी सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं।

'भाजपा सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है'

असीम ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी का मकसद जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि देश को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ना है। जनता जिन्ना और जोगेंद्रनाथ मंडल की जोड़ी को भूली नहीं है, जिसके बहकावे में आकर पिछड़े समाज के लोग उस समय पाकिस्तान चले गए थे। बाद में उन्हीं लोगों को वहां जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी। ओवैसी-चंद्रशेखर भी जिन्ना और जोगेंद्रनाथ के नक्शेकदम पर चलने वाले नेता हैं।

मंत्री असीम ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। इसीलिए चुनाव में हर मोहल्ले में सभी वर्गों के लोगों से वोट मांगती है। उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता इन बहरूपियों के झांसे में नहीं आएगी। 2027 में तीसरी बार NDA की ही सरकार बनेगी।