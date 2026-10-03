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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही आराधना मिश्रा का बड़ा दावा, बोलीं- गठबंधन धर्म निभाएंगे, 2027 में सरकार बनाएंगे

By Parvez Ahmad Edited By: Sachin Sharma
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:12 AM (IST)

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी।

आराधना मिश्रा मोना

आराधना मिश्रा मोना

HighLights

  1. कांग्रेस 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी।

  2. आराधना मिश्रा मोना ने यूपी में सरकार बनाने का दावा किया।

  3. पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त कर गठबंधन धर्म निभाने की बात कही।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कांग्रेस अपने सभी गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वर्ष 2027 में प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी।

मोना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का आभार जताते हुए कहा कि वह नई जिम्मेदारी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगी।

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि देश भर में बना है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने गठबंधन धर्म निभाया और आगे भी पूरी तरह से निभाएंगे।

सपा के पीडीए की तर्ज पर कांग्रेस के संगठन में भी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर मोना ने कहा कि कांग्रेस एक टीम है। पूरी टीम मिलकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए काम करेगी।

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