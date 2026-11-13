ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2027 में फिर बनेगी NDA सरकार: अनिल राजभर

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' को लेकर कहा कि इससे भाजपा के चुनावी अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं, यूपी भाजपा की उपाध्यक्ष पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव को अपना आचरण सुधारने की जरूरत है। वो हमेशा दूसरों को अपमानित करते हैं।

अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा ने जमीन पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता का जिस तरह समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि पार्टी को किसी नए गठबंधन से चुनौती नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अविश्वास के शिकार हैं। उनकी पार्टी में इस वक्त भयानक असंतोष है। यही वजह है कि सपा के नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं। सपा को पहले अपनी पार्टी को संभालने पर ध्यान देना चाहिए।

'सपा राज में सबसे ज्यादा दलितों का शोषण हुआ' अनिल राजभर ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब सपा के गुंडे दलितों की जमीनों पर कब्जा करते थे। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं आम थीं। अखिलेश यादव खुद अपने मंत्री आजम खान से अंबेडकर जी को भूमाफिया कहलवाते थे। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी के शासनकाल और नेताओं के बयानों पर भी विचार करना चाहिए।