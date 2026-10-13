7 साल से ज्यादा का कार्यकाल और 2027 चुनाव का काउंटडाउन, क्या यूपी को जल्द मिलेगा नया राज्यपाल?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सोमवार को दूसरे कई राज्यों में नये राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम अटकलें लगाई जाने लगी।

चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि आनंदीबेन अगले वर्ष प्रदेश विधानसभा के होने वाले चुनाव तक रहेंगी या फिर चुनाव से पहले कोई दूसरा राज्यपाल प्रदेश को मिलेगा।

आनंदीबेन 29 जुलाई 2019 को प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। गौर करने की बात यह है कि आनंदीबेन प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक सात वर्ष से भी अधिक समय से राज्यपाल बने रहने का रिकार्ड बना चुकी हैं।

वर्ष 1950 से अब तक के ज्यादातर राज्यपाल का अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष के आसपास ही रहा है। वैसे तो राज्यपाल के कार्यकाल की कोई अवधि नहीं तय है लेकिन सामान्य तौर पर पांच वर्ष के लिए ही राज्यपाल बनाए जाते रहे हैं।