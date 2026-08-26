कांग्रेस-सपा ने OBC को समझा सिर्फ वोटबैंक, भाजपा ने दिया सम्मान और अवसर : अमरपाल मौर्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे अमरपाल मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने पिछड़े वर्गों को केवल वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने उन्हें सम्मान, अवसर और भागीदारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारों ने पिछड़ा वर्ग के हितों को प्रमुखता देते हुए उन्हें विकास और शासन की मुख्यधारा में सम्मानजनक भागीदारी दी। इससे पहले बुधवार को कार्यकर्ताओं ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और नारों के साथ स्वागत किया।

मौर्य ने पहले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विश्वेश्वरैया सभागार पहुंचे। मौर्य ने कहा कि भाजपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाला दल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछडे़ वर्गों, वंचितों, गरीबों और युवाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

योजनाओं का प्रभावी ढंग से किया संचालन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, शिक्षा और रोजगार में अवसरों का विस्तार करना, गरीब परिवारों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत, नल से जल तथा जनधन जैसी योजनाओं से जोड़ना सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े वर्गों के कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी ढंग से संचालन किया।