बागपत में अखिलेश यादव का विवादित पोस्टर लगाने के बाद हंगामा, सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध में हाईवे पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, बागपत। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रालोद प्रमुख एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी पर दिए गए चवन्नी से रुपया बनाने के बयान के बाद सियासी लड़ाई अब जमीन पर आ गई है। अखिलेश यादव के खिलाफ जनपद में पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके विरोध में सपाइयों ने हाईवे पर सांकेतिक रूप से जाम लगाकर नारेबाजी की। इसके बाद एसपी से शिकायत की। उनकी पुलिस से नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ‘चवन्नी’ के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने भी पलटवार किया था। बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी टिप्पणी की थी। वहीं इंटरनेट मीडिया पर दोनों ओर से पार्टी समर्थक अभी भी कमेंट कर रहे हैं।

मंगलवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बागपत से लेकर खेकड़ा तक करीब 30 बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए। यह किसने लगाए, यह कुछ पता नहीं है। पोस्टरों पर अखिलेश यादव का फोटो लगा है। तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कार्यकर्ताओं ने हटवाए होर्डिंग और पोस्टर बुधवार सुबह करीब सात बजे इसका पता चलते ही सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे पर उतर गए। उन्होंने सभी होर्डिंग और पोस्टर हटवाए। उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी अवगत कराया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक घंटे में पुलिस-प्रशासन ने पोस्टर लगाने वाले का पता नहीं लगाया तो राष्ट्रवंदना चौक पर पहुंचकर जाम लगाया जाएगा। जनपद में पार्टी कमजोर नहीं है। उन्होंने ऐसा करने और कराने वालों को सामने आने की खुली चुनौती दी है।