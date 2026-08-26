बागपत में अखिलेश यादव का विवादित पोस्टर लगाने के बाद हंगामा, सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध में हाईवे पर लगाया जाम
अखिलेश यादव के 'चवन्नी' बयान पर सियासी घमासान के बाद बागपत में उनके खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए। इसके विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाया और एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।
HighLights
अखिलेश यादव के खिलाफ बागपत में लगे विवादित पोस्टर।
सपा कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाकर विरोध जताया।
एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।
जागरण संवाददाता, बागपत। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रालोद प्रमुख एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी पर दिए गए चवन्नी से रुपया बनाने के बयान के बाद सियासी लड़ाई अब जमीन पर आ गई है। अखिलेश यादव के खिलाफ जनपद में पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके विरोध में सपाइयों ने हाईवे पर सांकेतिक रूप से जाम लगाकर नारेबाजी की। इसके बाद एसपी से शिकायत की। उनकी पुलिस से नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ‘चवन्नी’ के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने भी पलटवार किया था। बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी टिप्पणी की थी। वहीं इंटरनेट मीडिया पर दोनों ओर से पार्टी समर्थक अभी भी कमेंट कर रहे हैं।
मंगलवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बागपत से लेकर खेकड़ा तक करीब 30 बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए। यह किसने लगाए, यह कुछ पता नहीं है। पोस्टरों पर अखिलेश यादव का फोटो लगा है। तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
कार्यकर्ताओं ने हटवाए होर्डिंग और पोस्टर
बुधवार सुबह करीब सात बजे इसका पता चलते ही सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे पर उतर गए। उन्होंने सभी होर्डिंग और पोस्टर हटवाए। उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी अवगत कराया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक घंटे में पुलिस-प्रशासन ने पोस्टर लगाने वाले का पता नहीं लगाया तो राष्ट्रवंदना चौक पर पहुंचकर जाम लगाया जाएगा। जनपद में पार्टी कमजोर नहीं है। उन्होंने ऐसा करने और कराने वालों को सामने आने की खुली चुनौती दी है।
इसका पता चलते ही पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। नारेबाजी करते हुए वह एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी के कक्ष में अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को जाने से रोका गया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई।
पार्टी जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने एसपी सूरज कुमार राय से विवादित होर्डिंग, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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दूसरी ओर मेरठ में दिल्ली रोड पर मेरठ साउथ स्टेशन के पास विवादित पोस्टर को लेकर सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कड़ी आपत्ति जताई। वह कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पोस्टर हटवाए। अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि भाजपाइयों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, किसानों की परेशानियों और छात्रों के पेपर लीक जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पोस्टरबाजी की जा रही है।