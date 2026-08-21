Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

2 लाख रोजगार और विदेशों में भारी डिमांड; आखिर क्यों अलीगढ़ को कहा जाता 'Lock Capital of India'?

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:47 PM (IST)

Lock Capital of India  अलीगढ़ को 'लॉक कैपिटल ऑफ इंडिया' कहा जाता है, जहाँ देश के 75% ताले बनते हैं। यह उद्योग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 35000 करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार करता है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. अलीगढ़ देश के 75% तालों का उत्पादन करता है।

  2. यह उद्योग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है।

  3. अलीगढ़ के ताले अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में निर्यात होते हैं।

सचिन शर्मा, लखनऊ। जब घरों की सुरक्षा की बात हो तो सबसे पहले अलीगढ़ के तालों का ख्याल मन में आता है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला दुनियाभर में अपने तालों के लिए जाना जाता है। इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। देश में बनने वाले कुल तालों का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा अकेले अलीगढ़ से आता है, जो इसे 'लॉक कैपिटल ऑफ इंडिया' बनाता है।

Aligarh Lock History

अलीगढ़ में धातु शिल्प और हथियार बनाने का काम मुगल काल से ही चला आ रहा है। आधुनिक ताला उद्योग की नींव अलीगढ़ में 1870 में ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ी। उस समय इंग्लैंड की कंपनी ने यहां ताले का आयात और बाद में स्थानीय कारीगरों की मदद से छोटे पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। Tala Nagari Aligarh, Lock Capital of India, 

यहां के कारीगरों का हुनर दुनिया भर में मशहूर हो गया। अलीगढ़ के तालों की सबसे बड़ी खासियत उनकी मजबूती और टिकाऊपन है। इनको इतना मजबूत बनाया जाता है कि बड़े से बड़े चोर भी इन्हें तोड़ने में पसीना छोड़ देते हैं। यहां सामान्य से दिखने वाले ताले को लगभग 40 अलग-अलग भागों को जोड़कर बनाया जाता है। अलीगढ़ में जहां 30 ग्राम से लेकर 400 किलोग्राम तक के ताले तैयार किए जाते हैं।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

अलीगढ़ के तालों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान वाली जेल में आज भी अलीगढ़ के ही विशेष सुरक्षा ताले इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा, अलीगढ़ के ही एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए 400 किलो का विशालकाय ताला अपने हाथों से तैयार कर उपहार में दिया था, जो इस कला की पराकाष्ठा को दर्शाता है।

एक जिला एक उत्पाद और जीआई टैग

भारतीय बाजार में अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने और नकली उत्पादों से बचने के लिए, अलीगढ़ के ताला उद्योग को भारत सरकार ने भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के तहत इस उद्योग को आधुनिक तकनीक, लोन और वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है।

विदेशों तक है डिमांड

अलीगढ़ में ताला और उससे जुड़े हार्डवेयर की 5000 से अधिक छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। यह उद्योग सीधे तौर पर 2 लाख से ज्यादा स्थानीय कारीगरों और मजदूरों को रोजगार देता है। आज यहां का सालाना ताला कारोबार 35000 करोड़ से अधिक का है और यहां निर्मित ताले अमेरिका, यूरोप, और मध्य पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं।

यह भी पढ़ें- देश ही नहीं दुनिया को महका रही कन्नौज के इत्र की खुशबू, ODOP योजना से मिली वैश्विक पहचान