देश ही नहीं दुनिया को महका रही कन्नौज के इत्र की खुशबू, ODOP योजना से मिली वैश्विक पहचान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की ऐतिहासिक और पारंपरिक इत्र कला को योगी सरकार की 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना से नई दिशा और मुकाम मिला है। सदियों पुराने इत्र कारोबार को

स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा आसान लोन सुविधा, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस योजना से छोटे और नए उद्यमियों को आर्थिक सुरक्षा और बिना जोखिम के व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका मिला है। अब तक कन्नौज में 43 महिलाओं समेत कुल 143 कारोबारियों को इस योजना के तहत 94.99 लाख रुपये से ज्यादा की धन राशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। इसके अलावा इत्र और अगरबत्ती निर्माण की नई तकनीकों से जोड़ने के लिए लगभग 1275 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है।

व्यापारियों की आय में हुई बढ़ोतरी कन्नौज के मिट्टी, गुलाब, बेला, खस, मेहंदी और शामांमा जैसे प्राकृतिक तरीकों से तैयार पारंपरिक इत्रों की खाड़ी देशों सहित वैश्विक बाजारों में भारी डिमांड है। आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ग्लोबल मंच मिलने के कारण कोरोना काल के बाद सुस्त पड़े इस कारोबार में तेजी से सुधार आया है और स्थानीय व्यापारियों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई है।