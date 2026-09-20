दिल्ली से अखिलेश यादव के लिए आई खुशखबरी, सपा के स्टूडेंड विंग ने DUSU Election में दी कड़ी टक्कर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव पद के लिए सपा के उम्मीदवार विशेष यादव मैदान में उतरे। इस चुनाव में उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। अपने इस शानदार प्रदर्शन के कारण विशेष यादव का नाम मीडिया और राजनीतिक गलियारों में छा गया।

कौन हैं विशेष यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले विशेष यादव मूल रूप से गुरुग्राम के शिकोहरपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई गुरुग्राम से ही पूरी की और इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में पढ़ रहे हैं।

क्या रहा चुनाव रिजल्ट संयुक्त सचिव पद पर विशेष यादव ने 15778 वोट प्राप्त किए। उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रत्याशी को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया, जो कि डीयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक आंकड़ा माना जा रहा है। हालांकि एबीवीपी के उम्मीदवार लक्ष्यराज सिंह ने बेहद करीबी मुकाबले में विशेष यादव को हरा दिया। लक्ष्यराज को 16615 वोट मिले, जिसके चलते विशेष यादव 837 वोटों के अंतर से हार गए।

विशेष को अखिलेश यादव का है समर्थन विशेष यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन मिला हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े मंच पर समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले उनका इतना बड़ा वोट बैंक हासिल करना उत्तर प्रदेश की राजनीति और युवाओं के बीच सपा के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।