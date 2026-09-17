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यूपी 2027 मिशन: 'समाजवादी PDA यात्रा' से चुनावी माहौल साधेंगे अखिलेश यादव, रथ तैयार

By Dilip Sharma Edited By: Sakshi Gupta
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:39 AM (IST)

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए 'समाजवादी पीडीए यात्रा' शुरू करने वाले हैं, जिसका प्रचार रथ पार्टी मुख्यालय पहुंच गया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव। (तस्वीर- फाइल)

सपा प्रमुख अखिलेश यादव। (तस्वीर- फाइल)

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ‘समाजवादी पीडीए यात्रा’ से माहौल बनाएंगे। इसके तैयार किया गया प्रचार ‘रथ’ बुधवार को पार्टी मुख्यालय पहुंच गया है।

इस पर समाजवादी पीडीए यात्रा लिखा गया है। फ्रंड विंडशील्ड पर डा. बीआर आंबेडकर सहित 18 महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि सपा प्रमुख अगले माह अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं।

यह ‘रथ’ विशेष सुविधाओं से लैस एक लग्जरी बस है, जिसमें सुख-सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के साथ लिफ्ट और जनसंबोधन प्रणाली (पीए सिस्टम) भी है। लाल रंग के इस रथ पर ‘सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा’ नारा लिखा गया है।

वहीं समाजवादी पीडीए यात्रा के साथ नीचे पीडीए की फुल फार्म दी गई है। जिसमें लिखा गया है पिछडा़, दलित, अल्पसंख्यक-मुस्लिम। पूर्व के चुनावों में भी अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए इस रथ का उपयोग कर चुके हैं। इससे पहले फरवरी में भी यह रथ पार्टी मुख्यालय पर खड़ा किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख जल्द ही चुनावी अभियान के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें इस रथ का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रमों की क्षेत्रवार रूपरेखा तय की जा रही है।

वहीं बुधवार को सपा प्रमुख ने एक्स पर दावा करते हुए लिखा कि युवा अब भाजपा सरकार को और सहने के मूड में नहीं है। अब यूथ का मूड बदल गया है, सरकार भी बदलेगी। जनता भी समझ गई है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।

सपा ने बनाए सात जिलाध्यक्ष

सपा ने विधान सभा चुनाव से पहले संगठन को दुरुस्त करने की गति भी बढ़ा दी है। बुधवार को पार्टी ने सात जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए।

इनमें बलिया में सुनील कुमार मौर्य, बांदा में उमेश मोहल्ला, अयोध्या में जय सिंह, पीलीभीत में धर्मेश गंगवार, गौतमबुद्ध नगर में इन्दर प्रधान (इन्द्रजीत भाटी) और उन्नाव में जयचन्द्र विमल को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं मीरजापुर में अशोक यादव को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है।

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