Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

UP में चुनावी जंग फतह करने फिर उतरा 'सपा का रथ', रायबरेली से अखिलेश यादव करेंगे शंखनाद

By Parvez Ahmad Edited By: Vivek Shukla
Published: Thu, 24 Sep 2026 09:13 AM (IST)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली से समाजवादी रथ यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा पार्टी संगठन को ...और पढ़ें

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जागरण

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जागरण

HighLights

  1. अखिलेश यादव रायबरेली से समाजवादी रथ यात्रा शुरू करेंगे।

  2. पार्टी संगठन को सक्रिय करने और जमीनी संपर्क बढ़ाने का लक्ष्य।

  3. चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश देंगे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। समाजवादी राजनीति में रथ यात्राएं केवल जनसंपर्क का माध्यम नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच जुड़ाव का राजनीतिक प्रतीक भी मानी जाती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को समाजवादी रथ से रायबरेली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। उनका यह कार्यक्रम पार्टी के संगठन को सक्रिय करने और जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री सुबह 11:15 बजे लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग से कार से रायबरेली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे वह बछरावां थाना क्षेत्र के ग्राम चुरुआ पहुंचेंगे। यहीं से वह समाजवादी रथ पर सवार होंगे और रायबरेली सदर क्षेत्र के चक अहमदपुर नजूल जाएंगे। यहां विधायक राहुल लोहिया के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।

समाजवादी पार्टी की राजनीति में रथ यात्राओं का पुराना जुड़ाव रहा है। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव की राजनीति में रथ यात्राएं जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम रही हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अखिलेश का पार्टी के रथ पर सवार होना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके जरिये वह कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाने और संगठन को चुनावी तैयारियों के लिए एकजुट करने का संदेश दे सकते हैं। रायबरेली से रथ यात्रा की शुरुआत को पार्टी के जमीनी संपर्क को विस्तार देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें- यूपी के 19 जिलों के 14.23 लाख उपभोक्ताओं नहीं जमा करते बिजली का बिल, 8148 करोड़ बकाया

कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के साथ अखिलेश पार्टी के संगठनात्मक तंत्र को भी सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले रथ को फिर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में लाकर सपा अपने परंपरागत संगठनात्मक प्रतीक के जरिये कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है।

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे आयुष मेडिकल कॉलेज, ऑनलाइन होगा पंजीकरण