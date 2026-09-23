यूपी में पोस्टर से सपा का संदेश, अखिलेश यादव को 2027 चुनाव के लिए हनुमानजी का मिला आशीर्वाद!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले राजनीति में पोस्टरों के माध्यम से संदेशों की सियासत तेज हो गई है। एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कई जिलों में पोस्टर लगाकर माफियाराज के आरोप लगाए गए थे।

मंगलवार को सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर के जरिए वर्ष 2027 की जीत के लिए अखिलेश यादव को हनुमानजी का आशीर्वाद होने का संदेश दिया गया। सोमवार काे प्रदेश के कई शहरों में सपा के खिलाफ अलग-अलग पोस्टर लगाए गए थे। इनमें आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, रमाकातं यादव, वीरपाल सिंह यादव आदि की तस्वीरें लगाकर ‘माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश’,‘आजम, अतीक और मुख्तार यही चलाते थे सरकार’ जैसे संदेश लिख कर सपा पर निशाना साधा गया था। इन पोस्टरों पर लगाने वाला का नाम नहीं था।

इससे पहले पिछले दिनों लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर भगवान राम का शाप देते पोस्टर लगाया गया था, जिसमें उनको ब्राह्मणों को शाप देते दर्शाया गया था। यह पोस्टर भी बेनामी था और सपा ने इसे भाजपा की साजिश बताया था।