राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अखिलेश यादव तक सूचना पहुंचाने वाला निकला बैंककर्मी, SIT जांच में खुलासा

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जानकारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचाने में एक बैंककर्मी की भूमिका सामने आई है। पुलिस और एसआइटी की जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद स्टेट बैंक के कर्मचारी से पूछताछ भी की गई है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सात जून को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उठाया था।

प्रकरण के बाद से ही पुलिस व ट्रस्ट का इस बात पर विशेष जोर रहा है कि चोरी की सूचना उनकी जानकारी में आए बिना बाहर कैसे पहुंची।पुलिस को जांच के दौरान सपा प्रमुख तक जानकारी पहुंचाने के अहम तथ्य हाथ लगे हैं। पुलिस ने जांच के क्रम में गणना से जुड़े रहे पूर्व व वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान लिए थे।

दो कर्मचारियों से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस उस कड़ी तक पहुंची है, जिसके जरिये चढ़ावा चोरी से संबंधित जानकारी अखिलेश तक पहुंचाई गई। यह पहलू तब जांच के केंद्र में आया, जब चोरी की घटना के लगभग एक माह बाद ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच हुई बातचीत से जुड़ी कुछ जानकारियां सार्वजनिक हुईं। पुलिस एसबीआइ से जुड़े सभी कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है।