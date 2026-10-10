'आंदोलनकारियों को रोका तो देशभर में बन जाएंगे जंतर-मंतर', अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की युवा ऊर्जा आंदोलन के साथ है। सरकार यदि यह समझ रही है कि ताकत के बल पर जनता को रोक लेगी तो यह उसकी बड़ी भूल होगी।

जंतर-मंतर अब केवल एक जगह का नाम नहीं, बल्कि नई चेतना और जागरण का प्रतीक बन गया है। यदि सरकार ने आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की तो देशभर में जंतर-मंतर बन जाएंगे। युवाओं के हौसले और एकजुटता का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी के रोकने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है।