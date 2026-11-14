'भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद देने जाएंगे', राम मंदिर दर्शन को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अयाेध्या (फैजाबाद) सीट पर जीत को प्रभु राम का आशीर्वाद बताया है। राम मंदिर में दर्शन को जाने को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि सपा को लोकसभा चुनाव में प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद मिला है, उसका धन्यवाद देने के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरा संकल्प था कि भगवान केदारेश्वर का दर्शन करने के बाद भगवान श्रीराम का दर्शन करने अयोध्या जाऊंगा।

सनातन धर्म में जब कोई संकल्प लेता है तो उसी के अनुसार काम करता है। इसीलिए इटावा में केदारेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद प्रभु श्रीराम के दर्शन करने जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रखने की बात भी दोहरायी है।