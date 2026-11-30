राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा की जमीन ही नहीं बची है, तो लोकसभाओं की गिनती बढ़ा ले या उनकी सीमाओं में हेरफेर कर ले, भाजपा को कुछ भी हासिल नहीं होगा।

भाजपा भी जानती है कि ‘परिसीमन’ से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा विशेष सत्र ‘परिसीमन’ के लिए नहीं, बल्कि कुछ दिनों के लिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बुला रही है। उन्होंने कहा कि देश के किसान, मजदूर, व्यापारी हों या युवा, महिला, मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा-दैनिककर्मी सब भाजपा के खिलाफ हैं।