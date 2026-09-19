'नौकरी पर झूठे आंकड़े पेश कर रही भाजपा', सरकारी जॉब के दावों पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के सरकारी नौकरियों के दावे पर सवाल उठाया। सपा प्रमुख ने कहा कि केवल सरकार के विज्ञापन में ही नौकरी-रोजगार मिल रहा है। जितनी नौकरी बताई जा रही हैं, उस हिसाब से यूपी में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं होगा।

आरोप लगाया कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही हैं। सपा प्रमुख ने रायबरेली में छात्रसभा का कार्यक्रम रोकने पर कहा कि भाजपा के गुंडों ने कार्यक्रम रोका। अफसरों ने भी पार्टी विधायकों और अन्य नेताओं से अभद्रता की। यही भाजपा की कानून व्यवस्था है, आप सजातीय हैं तो सम्मान होगा और अगर पीडीए से हैं तो अपमान होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि वे 24 सितंबर को रायबरेली जाएंगे।

शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं कि कैसे दूसरों की छवि खराब की जाए। हमें जमीन और डिजिटल मंच, दाेनों पर लड़ना पड़ेगा।

गरीब का पैसा छीनकर अपनी जेब में डाला- अखिलेश एआइ वीडियो शेयर करने पर पूर्व विधायक जगराम पासवान के भाई साधू पासवान पर मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार रही तो आने वाले दिनों में वीडियो देखने वालों को भी जेल भेजा जाएगा। यूपीआइ के प्रश्न पर कहा कि भाजपा की योजना यही होती है कि कैसे गरीब का पैसा छीनकर अपनी जेब में डाला जाए।