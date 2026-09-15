सपा सरकार बनी तो 24 घंटे में होगा गन्ना किसानों का भुगतान, मिलेगा मुफ्त इलाज: अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान का वादा किया है। उन्होंने किसानों ...और पढ़ें
HighLights
सपा सरकार में 24 घंटे में गन्ना किसानों को भुगतान का वादा।
किसानों को भरपूर बिजली, खाद, बीज, पानी और मुफ्त इलाज मिलेगा।
अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के किसानों और खापों से मुलाकात की।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सपा की सरकार बनने पर 24 घंटे में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का वादा किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी सरकार में किसानों को भरपूर बिजली दी जाएगी।
खाद, बीज, पानी, सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। किसानों का इलाज मुफ्त होगा।
सोमवार को पार्टी मुख्यालय में सपा प्रमुख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और कई खापों के चौधरियों ने भेंट की। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा किसानों की अपनी पार्टी है। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव, किसानों के भविष्य का चुनाव है।
भाजपा सरकार ने दस वर्षों में किसानों को धोखा दिया है। किसान खाद मांगता है तो यह सरकार लाठियां लेकर दौड़ाती है। भाजपा का मूल चरित्र किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का लाभ किसानों को मिलना चाहिए।
इस दौरान बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के चौधरी विरेन्द्र प्रधान ने हल भेंट किया। बागपत के किसानों ने अपने हुक्का के साथ भेंट की। मुलाकात करने वालों में सिवाल खास मेरठ के नेता गौरव चौधरी के साथ खोकर खाप के चौधरी सुभाष खोकर बागपत, मान खाप के चौधरी मोहन लाल मान छपरौली, मलिक खाप के चौधरी आजाद मलिक बागपत, दांगी खाप के चौधरी धर्मपाल (बीकेटी) बड़ौत के साथ किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव मेरठ कपिल पूनिया आदि शामिल रहे।