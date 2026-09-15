सपा सरकार बनी तो 24 घंटे में होगा गन्ना किसानों का भुगतान, मिलेगा मुफ्त इलाज: अखिलेश यादव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सपा की सरकार बनने पर 24 घंटे में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का वादा किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी सरकार में किसानों को भरपूर बिजली दी जाएगी।

खाद, बीज, पानी, सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। किसानों का इलाज मुफ्त होगा। सोमवार को पार्टी मुख्यालय में सपा प्रमुख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और कई खापों के चौधरियों ने भेंट की। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा किसानों की अपनी पार्टी है। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव, किसानों के भविष्य का चुनाव है।