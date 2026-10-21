विधान परिषद चुनाव: अखिलेश यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप, खोट से जीतना चाहती है चुनाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर भाजपा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को एक पर लिखा, भाजपा हर चुनाव वोट से नहीं, खोट से या नोट से जीतना चाहती है। चुनाव की तारीख़ से एक दिन पहले अचानक स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अप्रत्यक्ष धमकी दी जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे डरकर ‘शिक्षक-स्नातक’ भाजपा के पक्ष में वोट डालें या उनसे स्कूल प्रबंधन डलवाये।

सपा प्रमुख ने कहा कि ये हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। वहीं एक बयान में उन्हाेंने आरोप लगाया कि डीआइओएस और बीएसए फोन से शिक्षकों को धमका रहे है। पर्याप्त प्रमाण होने पर यही उनको जेल भेजने का पर्याप्त आधार बनेगा। अधिकारी पोलिटिकल वर्कर न बनें, नहीं तो जेल जाएंगे। सरकार में बदलाव हुआ तो शिक्षा विभाग में जो लूट मची है उसमें लिप्त लोगों का जेल जाना तय है।

कहा कि वोटर लिस्ट किसी के पास नहीं है, परंतु भाजपा के पास है। तभी मंत्री के वायस से कॉलिंग हो रही है। यह बिना डेटा हासिल किए नहीं हो सकता है। हमारे कार्यकर्ता सावधान और सतर्क रहें। हमारे पास अयोध्या, फैजाबाद के चुनावों की रिकार्डिंग है। वायस कालिंग को भी रिकार्ड कर लें। उन्होंने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील की।