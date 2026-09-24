अखिलेश दास गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया बैडमिंटन में खिलाडियों ने दिखाया दम, भारत राघव और सूर्या चरिश्मा को शीर्ष वरीयता

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले संस्करण के विजेता हरियाणा के भारत राघव को योनेक्स सनराइज डा. अखिलेश दास गुप्ता मेमोरियल आल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल के मुख्य ड्रा में शीर्ष वरीयता मिली है। वहीं महिला एकल में पिछली उपविजेता आंध्र प्रदेश की सूर्या चरिश्मा शीर्ष वरीय होंगी।

पुरुष युगल में पिछले संस्करण के विजेता महाराष्ट्र के विप्लव कुवले व विराज कुवले, महिला युगल में पिछली विजेता कर्नाटक की शिखा गौतम व अश्विनी भट्ट और मिश्रित युगल में कर्नाटक के असिथ सूर्या व अमृता पी. शीर्ष वरीय जोड़ियां होंगी।

उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव डा. सुधर्मा सिंह ने बताया कि मुख्य ड्रा में पुरुष एकल और महिला एकल में 64-64 खिलाड़ी, जबकि मिश्रित युगल, पुरुष युगल और महिला युगल में 32-32 जोड़ियों का ड्रा निकाला गया। मुख्य ड्रा के मुकाबले शुक्रवार से बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में होंगे।



मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाले यूपी के खिलाड़ी

पुरुष एकल में यूपी के सिद्वार्थ मिश्रा को सीधे प्रवेश मिला है, जबकि यूपी के नीर नेहवाल व अंश विशाल गुप्ता को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली हैं। महिला एकल में यूपी की अमोलिका सिंह को मुख्य ड्रा में 13वीं वरीयता मिली है। तरनजीत कौर बासी को सीधे प्रवेश मिला है जबकि यूपी की काजल पंवार व दिव्यांशी गौतम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है।

पुरुष युगल में यूपी के अर्श मोहम्मद व सीएजी के सौरव साजू की जोड़ी को सातवीं वरीयता मिली है। यूपी के देवांशु ज्वाला व सीएजी के तुषार शर्मा की जोड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। महिला युगल में यूपी की अमोलिका सिंह व केरल की मेहरान रिजा की जोड़ी को सातवीं वरीयता मिली है। राज्य की रिधिमा सिंह व आदित्या यादव की जोड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है।