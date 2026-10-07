पीएम आवास योजना 2.0 में लाई जाए तेजी, पात्र परिवारों को पक्का घर मिलना सरकार की प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लाभार्थी चयन से लेकर आवास निर्माण तक की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पात्र लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करते हुए आवास निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के लागू करने में आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।