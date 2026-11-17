जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में तीन से पांच दिसंबर तक आयोजित होने वाले एग्रोटेक-2026 में देश-विदेश के कृषि उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां जुटेंगी। आयोजन में 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 15 से अधिक देशों के दूतावासों के राजनयिक और 140 कृषि कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। 12 पद्म पुरस्कार प्राप्त प्रगतिशील किसान भी भागीदारी करेंगे। चार दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चौथे उत्तर प्रदेश राज्य कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

इंडियन चैंबर आफ फूड एंड एग्रीकल्चर (आइसीएफए) की ओर से एग्रोटेक का रजत जयंती संस्करण आइसीएआर-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता में आइसीएफए बोर्ड के सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष डा. एमजे खान ने बताया कि आयोजन में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, नीदरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, मिस्र, केन्या, न्यूजीलैंड, सिंगापुर सहित 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को विस्तार मिलेगा।

सम्मेलन में कृषि नीतियों, निवेश, कृषि आधारभूत संरचना, निर्यात, आधुनिक तकनीक और किसान-उद्योग साझेदारी पर मंथन होगा। कृषि स्टार्टअप, प्रसंस्करण, सहकारी माडल और बाजार से जुड़ाव जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। आइसीएफए उत्तर प्रदेश परिषद के सदस्य डा. एमपी भट्ट ने बताया कि एग्रोटेक में कृषि मशीनरी, बीज, उर्वरक, फसल सुरक्षा, सिंचाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल कृषि और कृषि वित्त से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।