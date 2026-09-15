अगरतला से दिल्ली जा रहे विमान में अचानक बज उठा स्मोक अलार्म, फ्लाइट की लखनऊ में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विमान के कार्गो के हिस्से में एक बार फिर स्मोक वार्निंग का अलार्म बज गया। इस बार अगरतला से दिल्ली जा रहे विमान को स्मोक वार्निंग इंडिकेशन के चलते लखनऊ डायवर्ट किया गया।

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर की गई। इससे पहले तीन सितंबर को वाराणसी से दिल्ली जा रहे एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आइएक्स-1253 के कार्गो सेक्शन में भी धुएं का अलार्म बजने से इसकी इमरजेंसी लैंडिग लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई थी।