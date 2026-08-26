लखनऊ में ''जेन-जी'' से संवाद के बाद अब मेरठ और वाराणसी की बारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अगले महीने दौरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लखनऊ में जेन-जी के साथ सीधे संवाद और निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी 2.0) की शुरुआत के बाद अब निर्वाचन आयोग की नजर प्रदेश के दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में है।

आयोग ने निर्वाचन साक्षरता को युवाओं के बीच व्यापक बनाने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अभियान की अगली कड़ी मेरठ और वाराणसी से शुरू करने की तैयारी की है। ईएलसी 2.0 एवं ईसीआइनेट के क्षेत्रीय सम्मेलनों के अगले चरण की तारीखें भी तय कर दी गई हैं।

दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 24 और 25 सितंबर को मेरठ में होगा। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों के शैक्षिक संस्थानों के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में आयोग की कार्य प्रणाली व उनके सवालों का खुलकर जवाब दिया जाएगा। प्रदेश में तीसरा सम्मेलन 26 और 27 नवंबर को वाराणसी में आयोजित होगा। चूंकि ज्ञानेश कुमार ने वाराणसी के क्वींस कालेज से हाईस्कूल की पढ़ाई की है इसलिए यहां भी लखनऊ के काल्विन कालेज की तर्ज पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्वींस कालेज जा सकते हैं।

इन सम्मेलनों का फोकस केवल संस्थागत गतिविधियों तक सीमित रहने के बजाय युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देने, मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और तकनीक के माध्यम से चुनावी तंत्र से उनकी भागीदारी मजबूत करने पर रहेगा। आयोग ईएलसी 2.0 के जरिए कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को सिर्फ भविष्य के मतदाता के तौर पर तैयार करने के बजाय उन्हें जागरूक, जिम्मेदार और तकनीक-सक्षम मतदाता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरठ और वाराणसी के सम्मेलन इस पहल को क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार देने का माध्यम बनेंगे।

ईसीआइनेट के साथ ईएलसी 2.0 को जोड़ने का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन से जुड़ी सूचनाओं और सेवाओं तक युवाओं की पहुंच डिजिटल माध्यम से आसान बनाने के साथ उन्हें सही सूचना और फर्जी सूचना के बीच अंतर समझाने की जरूरत भी बढ़ी है।