68500 सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी CM केशव मौर्य का आवास, नियुक्ति की मांग को लेकर की नारेबाजी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर करीब आधे घंटे तक नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया में कथित आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने की आवाज उठाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया तो धक्का-मुक्की हो गई।

प्रदर्शन में शामिल तूफान सिंह ने बताया कि 10 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी व बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात हुई थी। मंत्रियों और अधिकारियों के सामने भर्ती से जुड़े आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई और अधिकारियों ने विसंगतियों को स्वीकार किया।

इसके बाद भी दिक्कतों को दूर करने प्रयास नहीं किया जा रहा न ही अब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। अभ्यर्थियों ने 'ऐसी क्या मजबूरी है-आरक्षण की चोरी है' और 'पिछड़ा आयोग ने माना है-आरक्षण घोटाला है' जैसे नारे लगाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया।