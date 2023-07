Invest In UP: इनवेस्टर्स समिट में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ हुए 116 एमओयू में 56 परियोजनाएं शुरू

यूपी इनवेस्टर्स समिट में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ हुए 116 एमओयू में 56 परियोजनाएं शुरू हो गई है। बता दें क‍ि एलडीए से जुड़े प्रोजेक्टों में 2152 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। एलडीए के साथ बैठक में बिल्डरों ने एनओसी मिलने में कठिनाई और अवैध प्लाटिंग की शिकायत की है। इससे 3500 लोगों को परोक्ष रूप से जबकि छह हजार को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।

Invest In UP: लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ हुए 116 एमओयू में 56 परियोजनाएं शुरू

लखनऊ, जागरण संवाददाता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एलडीए और निवेशकों के साथ साइन किये गये 31 हजार करोड़ के 116 एमओयू में से 56 परियोजनाओं का काम शुरू हो गया है। अब तक 2152 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। एलडीए उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को निवेशकों के साथ बैठक करके अन्य परियाजनाओं को भी शीघ्र लांच करने के निर्देश दिये। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 31 हजार करोड़ के निवेश के 116 एमओयू साइन किये गये हैं। इनमें से 16,500 करोड़ रुपये की 78 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं। लखनऊ में रियल एस्टेट सेक्टर की इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से लगभग 3500 लोगों को परोक्ष रूप से जबकि छह हजार को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। बैठक में मेसर्स कनक बिहारी, मेसर्स अमरावती होम्स व मेसर्स हर्षा इंफ्रा डेवलपर्स के प्रतिनिधियों ने नगर निगम से एनओसी न मिलने के कारण मानचित्र स्वीकृत होने में देरी की शिकायत की। मेसर्स सफायर इंफ्रावेंचर के प्रतिनिधि ने सिंचाई विभाग से एनओसी न मिलने के कारण परियोजना की लांचिंग में देरी होने की बात की। एलडीए उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागों के साथ शीघ्र बैठक करके एनओसी की अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए। मेसर्स अमरावती होम्स, मेसर्स पिंटेल रियलिटी डेवलपर, श्रीराज इंफ्रा के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी परियोजनाओं में कुछ जगहों पर अवैध निर्माण और प्लाटिंग हो गई है। उपाध्यक्ष ने अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अर्जन संबंधी दिक्कतें हैं, उनमें उपाध्यक्ष ने कार्यवाही के लिए भू-स्वामित्व अभिलेखों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, नगर नियोजक केके गौतम, अधिशासी अभियंता संजय जिंदल, सहायक लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव व अभियंता अतुल शर्मा भी उपस्थित थे।

