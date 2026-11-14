यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 IAS अधिकारियों का तबादला, 5 जिलों में नए DM तैनात

1 अनुज सिंह विशेष सचिव मुख्यमंत्री, अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

2 प्रथमेश कुमार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण जिलाधिकारी, सीतापुर

3 राजागणपति, आर जिलाधिकारी, सीतापुर निदेशक, सूडा

4 विक्रमादित्य सिंह मलिक नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ

5 हिमांशु नागपाल नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी नगर आयुक्त, नगर निगम, गाज़ियाबाद

6 शाश्वत त्रिपुरारी मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी

7 अभिषेक कुमार विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर

8 संजय कुमार मीणा उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

9 राजेश कुमार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या

10 कृष्ण कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

11 डॉ. नितिन मदान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

12 महेंद्र बहादुर सिंह विशेष सचिव, नगर विकास, निदेशक, सूडा, संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) निदेशक, सूडा एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) का प्रभार हटाना

13 वंदना त्रिपाठी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल

14 प्रीति जायसवाल अपर आयुक्त, बरेली मंडल अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा

15 गौरव सिंह सोगरवाल जिलाधिकारी, महाराजगंज जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

16 शिवशरणप्पा जीएन जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी, महाराजगंज

17 प्रत्युष पाण्डेय विशेष सचिव, समन्वय, अपर परियोजना निदेशक, यूपीडीएएसपी अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार

18 उमेश मिश्रा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर विशेष सचिव, नगर विकास

19 सुनील कुमार सिंह अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर

20 नूपुर गोयल मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा

21 संदीप कुमार अपर जिलाधिकारी (वि/रा), हापुड़ मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ

22 पवन कुमार मीना मुख्य विकास अधिकारी, फ़तेहपुर विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

23 जोगिन्दर सिंह विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जिलाधिकारी, बिजनौर

24 उमेश प्रताप सिंह जिलाधिकारी, बिजनौर विशेष सचिव, लोक निर्माण

25 पूनम निगम उपसचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर

26 प्रवीण वर्मा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा

27 श्रीलक्ष्मी, वीएस अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विशेष सचिव, महिला कल्याण

28 सुनील कुमार चौधरी अपर निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊ

29 शाहिद अहमद मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती अपर निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी

30 शिशिर कुमार सिंह संयुक्त मजिस्ट्रेट, अलीगढ़, बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी), अलीगढ़ मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती

31 शैलेंद्र कुमार सिंह अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़, संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़

32 योगेंद्र कुमार मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़, संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ़ मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद

33 शत्रोहन वैश्य मुख्य विकास अधिकारी, फिरोज़ाबाद अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

34 मनोज कुमार-1 अपर आयुक्त, बरेली मण्डल अपर आयुक्त, वाराणसी मंडल

35 अतुल कुमार अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद अपर आयुक्त, बरेली मंडल

36 मंजूलता अपर आयुक्त, आगरा मंडल अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद

37 प्रतिभा सिंह अपर आयुक्त, आगरा मंडल अपर आयुक्त, कानपुर मंडल