एसएसआर से पहले उत्तर प्रदेश में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, पांच जिलों के डीएम बदले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ । उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के अफसरों के तबादले संबंधी दिशा-निर्देश के तहत शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) से पहले 38 आईएएस अफसरों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है। इनमें पांच जिलाधिकारी सहित लखनऊ व मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद व वाराणसी के नगर आयुक्त और सात मुख्य विकास अधिकारी भी हैं।

निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि 31 मई 2027 तक एक जिले में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। नगर निगम व विकास प्राधिकरणों में कार्यरत ऐसे अधिकारियों को भी हटाने के लिए कहा था।

पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों की भी उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में फिर से तैनाती न करने के भी आयोग ने निर्देश दिए थे। इस संबंध में मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने खासतौर से आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जिलाधिकारी को बदला है।

पांच जिलाधिकारियों का ट्रांसफर राजागणपति आर को सीतापुर के जिलाधिकारी पद से हटाकर सूडा का निदेशक बनाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सीतापुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। गौरव सिंह सोगरवाल डीएम महराजगंज से डीएम सिद्धार्थनगर, शिवशरणप्पा डीएम सिद्धार्थनगर से डीएम महराजगंज बनाए गए हैं। जोगिन्दर सिंह डीएम बिजनौर व सुनील कुमार सिंह डीएम मुजफ्फरनगर बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है। वहीं, बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।