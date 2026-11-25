डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार को दस आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। आईपीएस के साथ 18 पीपीएस अफसरों की तैनाती में भी फेरबदल किया गया है।

इस ट्रांसफर में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा कमिश्नरेट समेत में कई जिलों व कमिश्नरेट में नये अधिकारियों को तैनात किया गया है। आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट में 2020, 2021 और 2022 बैच के अधिकारी शामिल है।

आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला

आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में पुनीत द्विवेदी को लखनऊ, नीतू को नोएडा, शिवा सिंह को आगरा, अमित कुमावत और शैव्या गोयल को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। माविस टॉक को भी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी मिली है। किरण यादव को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), पुष्कर वर्मा को फतेहगढ़, आदित्य को बदायूं में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) और भंवरे दीक्षा अरुण को पीटीएस मेरठ में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

ये अफसर भेजे गए पुलिस कमिश्नरेट आईपीएस अधिकारी पुनीत द्विवेदी को अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ के पद से हटा कर अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में भेजा गया है। आईपीएस अफसर नीतू का तबादला करते हुए उन्हें अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पद से हटाकर अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर नगर कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त आईपीएस शिवा सिंह को स्थानांतरित कर आगरा पुलिस कमिश्नरेट पर तैनाती दी गई है। लखनऊ कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त आईपीएस अमित कुमावत को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट पर तैनाती किया गया है।